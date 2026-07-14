System kaucyjny w Polsce. "Mamy kolejny ważny rekord"

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l) i metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania w specjalnym butelkomacie lub u kierownika sklepu. Zwrot kaucji jest wydawany w formie bonu na zakupy, który trzeba wykorzystać (najczęściej) w ciągu 30 dni w sklepie, na terenie którego dokonano zwrotu kaucji w butelkomacie. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała niedawno, że w ostatnich tygodniach zaobserwowano znaczący wzrost zwrotów w systemie. Jak wskazała, jeżeli resort uzna, że system kaucyjny działa stabilnie, a logistyka została poprawiona, będzie można myśleć o podjęciu działań legislacyjnych zmierzających do rozszerzenia systemu o małe jednorazowe szklane opakowania.

Hennig-Kloska: Łączna zbiórka wyniosła 2,3 mld opakowań

Szefowa resortu klimatu i środowiska odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych.

"Mamy kolejny ważny rekord systemu kaucyjnego. W czerwcu zwrócono 700 mln opakowań! W pół roku, do końca czerwca, łączna zbiórka wyniosła więc 2,3 mld opakowań. Te opakowania nie wylądowały w żółtych workach czy w lasach" – napisała na portalu X Paulina Hennig-Kloska.

Jak zaznaczyła minister, "mamy już 64 tys. punktów zwrotów, z czego 34 tys. to punkty w małych jednostkach handlowych". "W 14 tys. punktów działają automaty kaucyjne, w których zebrano aż 87 proc. opakowań" – dodała.

"Operatorzy uruchamiają również automaty poza sklepami. Można je już spotkać przy plażach czy w miejscu imprez masowych" – podkreśliła Hennig-Kloska.

Takie rekordy odnotowała Biedronka

Gazeta "Fakt" spytała największą sieć sklepów w Polsce, Biedronkę, o rekordy odzyskiwania kaucji przez klientów. Okazuje się, że jeden z nich odebrał voucher o wartości 483,50 zł.

"Najwyższy pojedynczy voucher, jaki dotychczas odnotowaliśmy, dotyczył zwrotu 967 opakowań w ramach zbiórki automatycznej i opiewał na kwotę 483,50 zł" – przekazała Marta Śmiałek, specjalistka ds. komunikacji w sieci Biedronka. Jak dodaje, średnia liczba opakowań zwracanych w ramach jednego vouchera wynosi w czerwcu 22.

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