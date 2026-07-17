Spadek inflacji w Polsce. Nowe dane Eurostatu

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,8 proc. r/r w czerwcu 2026 r. wobec 3,2 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł -0,1 proc. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2 proc. r/r.

"W czerwcu 2026 r. pozytywny wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,51 pkt proc.), energia (+0,77 pkt proc.), żywność, alkohol i wyroby tytoniowe (+0,29 pkt proc.) oraz towary przemysłowe inne niż energetyczne (+0,18 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,8 proc. r/r.

W czerwcu 2026 r. roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 2,9 proc. w porównaniu z 3,3 proc. w maju. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł -0,1 proc. Rok wcześniej HICP wyniósł w UE 2,3% r/r.

"Najniższe wskaźniki roczne odnotowano w Szwecji (1 proc.), Czechach (1,1 proc.) i Danii (1,8 proc.). Najwyższe wskaźniki roczne odnotowano w Rumunii (9,2 proc.), na Litwie (5,4 proc.) i w Bułgarii (5,2 proc.). W porównaniu z majem 2026 r. roczna inflacja spadła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w trzech, a wzrosła w dwóch" – czytamy w komunikacie.

Długi pożerają pensje Polaków. Nowe dane KRD

Polacy mają coraz większy problem z regulowaniem swoich zobowiązań. Z najnowszej analizy Krajowego Rejestru Długów wynika, że już 1,9 mln osób ma przeterminowane płatności, a ich łączne zadłużenie sięga 40,5 mld zł.

Według KRD mediana zadłużenia konsumenta na koniec 2025 r. wyniosła 4931 zł. Dla porównania mediana wynagrodzenia po odliczeniu podatków i składek to około 5720 zł netto. Oznacza to, że przeciętny dług odpowiada już 86 proc. miesięcznej pensji.

Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają osoby w wieku od 45 do 64 lat. W grupie 55–64 lata mediana zadłużenia odpowiada już 115 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto, a wśród osób w wieku 45–54 lata – 114 proc. pensji. Gdyby przeznaczyły na spłatę długu całe miesięczne wynagrodzenie, potrzebowałyby na to ponad miesiąca.

Najmniejsze zadłużenie mają z kolei osoby do 24. roku życia. W ich przypadku dług stanowi 37 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto. – Osoby w średnim wieku, choć zarabiają najwięcej, odpowiadają też za najwyższe długi. Spłacają kredyty hipoteczne, utrzymują dzieci, finansują ich edukację, a często także wspierają starzejących się rodziców. To zobowiązania, które narastały miesiącami, a czasem latami – wyjaśnia Jakub Kostecki, wiceprezes Kaczmarski Inkasso.

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