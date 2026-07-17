Prezydent podpisał ustawę o zarobkach medyków. NIL zapowiada reakcję

Chodzi o podpisaną w piątek ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia w powiązaniu z numerem PESEL oraz numerem prawa wykonywania zawodu. Samorząd lekarski chce zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony tych danych. Nie wyklucza także kolejnych działań prawnych.

NIL: Zwrócimy się do UODO

Jak ustaliło RMF FM, Naczelna Izba Lekarska zwróci się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jak najlepsze zabezpieczenie danych gromadzonych na podstawie nowych przepisów. Niewykluczone są również kolejne interwencje dotyczące ochrony danych osobowych.

Jeszcze przed podpisaniem ustawy samorząd lekarski apelował do prezydenta o jej zawetowanie. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski zapowiadał, że jeśli ustawa wejdzie w życie, samorząd skieruje do Trybunału Konstytucyjnego skargę na jej niekonstytucyjność. Zapowiedział także wystąpienie do unijnych trybunałów o zbadanie zgodności nowych przepisów z RODO.

Nawrocki: Ustawa powstała w pośpiechu

Informując o podpisaniu ustawy, Karol Nawrocki przyznał, że przepisy budzą wątpliwości. – Ustawa powstała więc w pośpiechu i nie została poprzedzona wystarczająco szerokimi konsultacjami. Naczelna Rada Lekarska zgłaszała również wątpliwości związane z ochroną danych personelu medycznego. Nie można tych zastrzeżeń lekceważyć – powiedział prezydent.

Dodał jednak, że zdecydował się podpisać ustawę. – Podpisałem jednak tę ustawę, ponieważ w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli. Równocześnie konieczne będzie monitorowanie skutków nowych przepisów i – tam gdzie to potrzebne – wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń chroniących dane osobowe personelu – podkreślił.

Lekarze chcą trzech średnich krajowych

Sprawa monitorowania wynagrodzeń zbiegła się z rozmowami przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. Po spotkaniu z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą 9 lipca prezes NIL Łukasz Jankowski poinformował, że samorząd podtrzymuje postulat wynagrodzenia lekarza specjalisty na poziomie trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. – Trzy średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów (...) na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do tego poziomu wynagrodzeń doprowadzić – powiedział Jankowski.

Po spotkaniu z minister zdrowia szef NIL mówił także, że liczy na dalszy dialog z resortem. – Wychodzę ze spotkania z nadzieją, że po tych silnych emocjach, które były w przestrzeni publicznej, rozpocznie się współpraca – stwierdził.

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