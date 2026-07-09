Po spotkaniu z minister zdrowia. Lekarze chcą zarabiać trzy średnie krajowe

Rozmowy dotyczyły propozycji przedstawionych dzień wcześniej przez szefową MZ Jolantę Sobierańską-Grendę.

Wśród nich znalazły się m.in. zapowiedzi wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń w ochronie zdrowia (240 zł brutto za godzinę), większej przejrzystości konkursów na świadczenia medyczne oraz przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji i utworzenia centralnej e-kolejki.

Jankowski: Trzy średnie krajowe dla lekarza specjalisty

– Trzy średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów (...) na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do tego poziomu wynagrodzeń doprowadzić – powiedział Jankowski dziennikarzom po spotkaniu, które trwało półtorej godziny.

Wskazał, że rozmowy otwierają nowy etap dialogu z resortem, jednak przedstawionym propozycjom zmian w ochronie zdrowia nadal brakuje konkretów. Największe oczekiwania dotyczą działań, które poprawią dostęp pacjentów do świadczeń i skrócą kolejki.

Jak tłumaczył szef NIL, środowisko lekarskie jest rozczarowane brakiem szczegółowych rozwiązań dotyczących zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej oraz wpływu zapowiadanych reform na sytuację pacjentów.

Afera w Szpitalu Południowym. Premier próbuje ugasić pożar

Pakiet zmian przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzią na oczekiwania premiera Donalda Tuska dotyczące przedstawienia planu naprawy systemu ochrony zdrowia.

To pokłosie afery w Szpitalu Południowym, o której od wielu tygodni mówi cała Polska. Sprawa wywołała dyskusję wokół funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w całym kraju. Ma też swoje polityczne konsekwencje, bo pod znakiem zapytania stanęła przyszłość minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i prezesa NFZ Filipa Nowaka.

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