Afera Kacprzyka. Ujawniono jego zarobki w kolejnym szpitalu

Dawid Kacprzyk, który znalazł się w centrum zainteresowania po ujawnieniu wysokich zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym, był zatrudniony również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Placówka poinformowała, że pracował tam od 10 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. w ramach szkolenia specjalizacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapii.

Ile Kacprzyk zarobił w szpitalu w Częstochowie?

Rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka przekazała dziennikarzom, że Kacprzyk odbywał specjalizację w trybie pozarezydenckim i otrzymywał wynagrodzenie zgodne z ustawową siatką płac.

Jego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 8 515,02 zł brutto, proporcjonalnie za niepełny grudzień i pełny styczeń. Umowę rozwiązano 31 stycznia 2025 r. na mocy porozumienia stron, na wniosek lekarza.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego prowadzi kontrolę dotyczącą zasad zatrudniania lekarzy rezydentów w częstochowskim szpitalu. Równolegle wewnętrzny audyt prowadzi sama placówka. Jak podkreślił rzecznik urzędu Sławomir Gruszka, kontrola ma wyjaśnić, czy przy zatrudnianiu nie doszło do wykorzystania luk prawnych.

Afera w Szpitalu Południowym. Lecą głowy w warszawskim ratuszu

Sprawa Kacprzyka stała się głośna po ujawnieniu przez Kanał Zero, że jako koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie miał zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł. W następstwie tej sprawy doszło m.in. do zmian w kierownictwie warszawskiego szpitala, a wobec lekarza wszczęto postępowania wyjaśniające.

Kacprzyk odszedł z Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego. Zwrócił też szpitalowi 500 tys. zł, ale ten odesłał mu pieniądze, powołując się na kwestie księgowe.

W reakcji na aferę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdymisjonował kierownictwo i radę nadzorczą Szpitala Południowego. Przyjął także rezygnacje dwóch swoich zastępców – Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry.

Wcześniej Onet ujawnił, że szef prosektorium w Szpitalu Południowym Artur Habowski prowadził tam biznes pogrzebowy. Miało dochodzić do nielegalnego handlu ciałami zmarłych.

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