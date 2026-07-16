"Polska radzi sobie znakomicie". Niemcy mają jedno "ale"

"W polityce Polska jest często trudnym partnerem. Pod względem gospodarczym radzi sobie jednak znakomicie. Gospodarka rozwija się dynamicznie w takich sektorach, jak przemysł kosmiczny czy energetyka. Mimo to niektóre rachunki pozostają otwarte. Zdaniem ekspertów finansowych może to stanowić zagrożenie dla Polski" – pisze na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Andreas Mihm.

Publicysta zaznacza, że jednym z elementów programu rozwoju "najbardziej dynamicznej gospodarki na wschodzie Europy" jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza w europejskim sektorze kosmicznym.

Niemiecki dziennik: Budżet Polski jest już głęboko zadłużony

Jednocześnie niemiecki dziennikarz zwraca uwagę na niespłacone zobowiązania Warszawy.

Tylko że Polska ma jeszcze niespłacone rachunki – jak za szczepionki przeciw COVID-19, które rząd PiS zamówił podczas pandemii koronawirusa, ale nie odebrał – zwraca uwagę Andreas Mihm.

"Koncern farmaceutyczny Pfizer dochodzi zapłaty zaległych należności na drodze sądowej. Za pośrednictwem organizacji Eurocontrol Pfizer doprowadził do zablokowania środków należnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w wysokości 1,3 mld euro. Agencja musi teraz otrzymać pomoc z budżetu państwa. Tymczasem budżet już jest głęboko zadłużony" – możemy przeczytać na łamach "FAZ".

Niemiecki publicysta przypomina, że w 2025 roku 7,3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) było finansowane długiem publicznym, natomiast w tym roku wspomniany wskaźnik ma wynieść 6,5 proc. "Od 2022 roku utrzymuje się on stale powyżej limitu 3 proc. określonego przez Unię Europejską. Międzynarodowe agencje ratingowe oceniające wiarygodność kredytową Polski już obniżają swoje prognoz" – podkreśla dziennikarz.

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