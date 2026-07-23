Gdzie jest 13 mld dolarów zarobionych na wenezuelskiej ropie? Politycy naciskają na Trumpa

Eksperci wskazują, że oznaki ożywienia gospodarczego Wenezueli pozostają słabe i to pomimo zniesienia niektórych sankcji. Można zatem przypuszczać, że Waszyngton nie przekazał Caracas wszystkich środków ze sprzedaży surowca.

Co ważne, administracja prezydenta USA przedstawia różne wyjaśnienia dotyczące wykorzystania tych funduszy: od dekretu określającego USA jako "depozytariusza” dochodów z ropy naftowej, po oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone "zarabiają mnóstwo pieniędzy” na wenezuelskiej ropie naftowej.

Z powodu braku przejrzystości w tej sprawie, zarówno Demokraci jak i Republikanie, zaczęli naciskać na rząd domagając się wyjaśnień, gdzie trafiły fundusze i jakie środki są podejmowane, aby zapobiec korupcji przy ich dystrybucji.

– Interwencja Trumpa w Wenezueli od samego początku dotyczyła ropy, władzy i korupcji, a miliardy dolarów z wenezuelskich przychodów z ropy naftowej znajdowały się pod kontrolą administracji Trumpa, bez żadnej przejrzystości ani zabezpieczeń – powiedział kongresmen Partii Demokratycznej Joaquin Castro.

Interwencja w Wenezueli

Przed świętami Bożego Narodzenia 2025 roku prezydent USA Donald Trump zarządził blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców wpływających do portów w Wenezueli i wypływających z nich.

Na początku stycznia USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i pojmały prezydenta kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores. Po przetransportowaniu ich na terytorium Stanów Zjednoczonych, oboje stanęli przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Nie przyznali się do winy.

Po schwytaniu Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez, która według Trumpa jest skłonna do współpracy z USA. Trump chce, aby amerykańscy giganci naftowi zainwestowali w podupadły sektor naftowy w Wenezueli 100 mld dolarów.

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