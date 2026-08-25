Rząd proponuje nowe progi PIT, Polacy wskazują inny kierunek. Jest sondaż
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Ekonomia

Rząd proponuje nowe progi PIT, Polacy wskazują inny kierunek. Jest sondaż

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Andrzej Domański i Donald Tusk ogłosili zmiany w podatkach
Andrzej Domański i Donald Tusk ogłosili zmiany w podatkach Źródło: PAP / Albert Zawada
Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy chcieliby podwyżki kwoty wolnej od podatku. Mniej zainteresowani są zmianą progów PIT zaproponowaną przez rząd.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku jest najczęściej wskazywaną przez Polaków zmianą w PIT – wynika z sondażu CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się niespełna 41 proc. badanych. Znacznie mniej osób (16 proc.) wskazało podniesienie progu, od którego obowiązuje 32-proc. stawka PIT.

Około 11 proc. badanych uznało, że obecnego systemu podatkowego nie trzeba zmieniać. Pozostali wskazywali inne rozwiązania lub nie mieli zdania.

Polacy w sondażu chcą podwyżki kwoty wolnej od podatku, nie progów w PIT

Wyniki sondażu są istotne w kontekście obecnej debaty o reformie PIT. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu wykluczył podniesienie kwoty wolnej od podatku w perspektywie najbliższego półtora roku, wskazując na trudną sytuację budżetu państwa.

Rząd zaproponował natomiast inne zmiany, które – według zapowiedzi – mają przynieść podatnikom około 10 mld zł oszczędności rocznie.

Wśród proponowanych rozwiązań jest podniesienie drugiego progu PIT ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz zastosowanie 24-proc. stawki dla części dochodów między 130 a 150 tys. zł. Według wcześniejszych informacji z tych zmian miałoby skorzystać około 3,5 mln podatników.

Prof. Rychard: Rząd popełnił błąd komunikacyjny

Zdaniem prof. Andrzeja Rycharda (Polska Akademia Nauk) nowa propozycja rządu została źle zakomunikowana. – Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku – powiedział socjolog, cytowany na łamach "Gazety Prawnej".

Dziennik przypomina, że podniesienie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł to jedna z najbardziej rozpoznawalnych obietnic Koalicji Obywatelskiej z kampanii w 2023 r. "To daje opozycji wygodny temat do wykorzystania przed wyborami" – czytamy.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
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