Rząd proponuje nowe progi PIT, Polacy wskazują inny kierunek. Jest sondaż

Podniesienie kwoty wolnej od podatku jest najczęściej wskazywaną przez Polaków zmianą w PIT – wynika z sondażu CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się niespełna 41 proc. badanych. Znacznie mniej osób (16 proc.) wskazało podniesienie progu, od którego obowiązuje 32-proc. stawka PIT.

Około 11 proc. badanych uznało, że obecnego systemu podatkowego nie trzeba zmieniać. Pozostali wskazywali inne rozwiązania lub nie mieli zdania.

Polacy w sondażu chcą podwyżki kwoty wolnej od podatku, nie progów w PIT

Wyniki sondażu są istotne w kontekście obecnej debaty o reformie PIT. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu wykluczył podniesienie kwoty wolnej od podatku w perspektywie najbliższego półtora roku, wskazując na trudną sytuację budżetu państwa.

Rząd zaproponował natomiast inne zmiany, które – według zapowiedzi – mają przynieść podatnikom około 10 mld zł oszczędności rocznie.

Wśród proponowanych rozwiązań jest podniesienie drugiego progu PIT ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz zastosowanie 24-proc. stawki dla części dochodów między 130 a 150 tys. zł. Według wcześniejszych informacji z tych zmian miałoby skorzystać około 3,5 mln podatników.

Prof. Rychard: Rząd popełnił błąd komunikacyjny

Zdaniem prof. Andrzeja Rycharda (Polska Akademia Nauk) nowa propozycja rządu została źle zakomunikowana. – Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku – powiedział socjolog, cytowany na łamach "Gazety Prawnej".

Dziennik przypomina, że podniesienie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł to jedna z najbardziej rozpoznawalnych obietnic Koalicji Obywatelskiej z kampanii w 2023 r. "To daje opozycji wygodny temat do wykorzystania przed wyborami" – czytamy.

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