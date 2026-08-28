Wielka inwestycja Orlenu na Bałtyku. Kiedy zostanie ukończona?

Oficjalne uruchomienie pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej planowane jest do końca obecnego roku.

Kampania instalacyjna jest obecnie zaawansowana w ok. 89 proc. Na morzu posadowiono 67 z 76 turbin, ułożono wszystkie kable wewnętrzne i eksportowe o łącznej długości 350 km oraz zakończono montaż obu morskich stacji elektroenergetycznych. Gotowa jest również cała infrastruktura lądowa, w tym stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo, poinformowali przedstawiciele Orlenu podczas wizyty studyjnej na budowie.

Inwestycja na Bałtyku

Morski etap budowy farmy Baltic Power rozpoczął się w styczniu 2025 roku. Pierwszy prąd z farmy popłynął już do krajowej sieci elektroenergetycznej – w lipcu br. w ramach prac rozruchowych.

Docelowo na farmie będzie pracować 76 turbin o mocy 15 MW każda, co zapewni łączną moc około 1,2 GW. Baltic Power będzie wytwarzać około 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co pokryje ok. 3% obecnego krajowego zapotrzebowania na prąd. Farma o powierzchni 130 km2, zlokalizowana około 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby, wykorzystuje jedne z największych i najbardziej zaawansowanych turbin na świecie, które zostały wyposażone w gondole wyprodukowane w Polsce.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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