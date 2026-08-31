Tysiące złotych zostaną w kieszeni? Młodzi mają uczyć się jeździć za darmo

Nad inicjatywą pracuje prezydencka Rada ds. Młodzieży. Podobną propozycję Nawrocki przedstawiał już w kampanii prezydenckiej w 2025 r., a wcześniej znalazła się ona w programie PiS przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

Bezpłatna nauka jazdy w szkołach

Karol Nawrocki poinformował o pracach nad projektem podczas spotkania z młodzieżą "Przyszłość.pl" w Juracie. Dwudniowe wydarzenie odbyło się w prezydenckiej rezydencji. Nawrocki mówił podczas wydarzenia m.in. o działalności Rady ds. Młodzieży przy prezydencie. Jak przekazał, rada analizowała i opiniowała pięć inicjatyw ustawodawczych. – Młodzież za sprawą takich spotkań, ale też za sprawą naszej współpracy w Pałacu Prezydenckim, ma realny wpływ na funkcjonowanie czy budowanie ustroju Rzeczypospolitej – powiedział prezydent.

Jednym z projektów przygotowywanych przez Radę ds. Młodzieży ma być inicjatywa dotycząca nauki jazdy. – Rada do spraw młodzieży przygotowuje już inicjatywę ustawodawczą, która jest częścią mojego Planu 21, a odnosi się do bezpłatnych lekcji nauki jazdy w szkołach – zapowiedział Karol Nawrocki.

Nie przedstawiono dotychczas szczegółowych założeń projektu. Nie wiadomo m.in., czy finansowanie ma obejmować cały kurs na prawo jazdy kategorii B, czy jedynie część zajęć. Nie podano również, czy finansowane byłyby dodatkowe wydatki związane ze zdobyciem uprawnień, takie jak badania lekarskie, egzamin państwowy i wydanie prawa jazdy. Nie został też wskazany termin przedstawienia projektu.

Nawrocki zapowiadał to już w kampanii

Pomysł pojawił się już przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. Karol Nawrocki, ówczesny kandydat na prezydenta, mówił m.in. o propozycjach skierowanych do młodych Polaków. Jedną z nich było finansowanie kursów na prawo jazdy dla 18-latków. – 18-latkowie powinni mieć finansowaną przez państwo naukę jazdy, bo jest potrzebna w dorosłym życiu – mówił wówczas Nawrocki.

Podobna propozycja pojawiła się dwa lata wcześniej, podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Propozycja została wpisana do programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Na 188. stronie dokumentu znalazła się zapowiedź: "Dodatkowo każdy osiemnastolatek będzie mógł odbyć w szkole bezpłatny kurs na prawo jazdy".

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