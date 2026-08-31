Rząd stawia na ochronę środowiska. Polska wydaje fortunę

Największy wzrost inwestycji w 2025 r. w stosunku do roku poprzedniego wystąpił w przypadku nakładów na gospodarkę odpadami (wzrost o 1,3 mld zł), gospodarkę ściekową i ochronę wód (wzrost o 1,1 mld zł) oraz na ochronę powietrza (wzrost 0,3 mld zł), podkreślono.

"W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2025 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 47,4 proc. i 29,8 proc. Pozostałe 22,8 proc. nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (14,3 proc.), na zmniejszenie hałasu i wibracji (1,3 proc.), na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (0,5 proc.), na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych (0,4 proc.) i na pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (6,3 proc.). W 2025 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 8,6 mld zł. Największe nakłady na ten cel poniesiono w województwach: mazowieckim (12,4 proc.), śląskim (11,4 proc.) i małopolskim (9,9 proc.), najniższe lubuskim (2,4 proc.), opolskim (2,6 proc.) oraz podlaskim (2,6 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Rosną nakłady na ochronę środowiska

GUS podał również, że nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 5,4 mld zł. Największe nakłady poniesiono w województwach: wielkopolskim (18,3 proc.) oraz śląskim (12,2 proc.), najmniejsze w lubuskim (0,5 proc.), zachodniopomorskim (1,0 proc.) i lubelskim (2,2 proc.). Największą część nakładów na ochronę powietrza i klimatu stanowiły wydatki na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom (85 proc. ogółu wydatków), w tym nowe techniki i technologie spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłowni (42,9 proc.) i niekonwencjonalne źródła energii (28,3 proc.) oraz na urządzenia do redukcji zanieczyszczeń (14 proc.).

W 2025 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 93 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 76 tys. m3/dobę (w tym 87 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 62 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 4,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe.

W zakresie ochrony powietrza oddano do użytku urządzenia do neutralizacji zanieczyszczeń gazowych o zdolności ok. 93,6 tys. ton/rok oraz urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych o zdolności ok. 10,8 tys. ton/rok, podał także Urząd.

"W 2025 r. oddano do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania i usuwania odpadów o łącznej wydajności ok. 796 tys. ton/rok. W 2025 r. w zakresie efektów rzeczowych inwestycji gospodarki wodnej oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę tj. uzdatniania wody i ujęcia wody o wydajności wynoszącej odpowiednio – ok. 132 tys. m3/dobę oraz ok. 91 tys. m3/dobę. Wybudowano 7 zbiorników wodnych o łącznej pojemności całkowitej ok. 157 tys. m3. Ponadto powstało 3,9 tys. km sieci wodociągowej, poddano regulacji i zabudowie 97,5 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano lub zmodernizowano 39,7 km obwałowań przeciwpowodziowych" – zakończono.

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