Współpraca europejskich gigantów. Wśród nich Orlen

Porozumienie skupia 14 sygnatariuszy z Polski, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Norwegii. Oprócz ORLEN do inicjatywy przystąpiły: Eesti Energia, Enefit, Fortum, KN Energies, DNV Energy Systems, Topsoe, Siemens Energy, Adven, Steady Energy, P2X Solutions, Latvenergo, Gasgrid Finland oraz Orsted, wymieniono.

– Skala wyzwań stojących dziś przed energetyką wymaga współpracy wykraczającej poza granice pojedynczych państw i firm. Baltic Energy Initiative daje nam możliwość nie tylko uczestniczenia w kluczowych przedsięwzięciach transformacji energetycznej, ale także współtworzenia ich kierunków. Łączymy kompetencje, infrastrukturę i potencjał inwestycyjny europejskich firm, aby wspólnie wzmacniać bezpieczeństwo, skuteczniej wykorzystywać dostępne finansowanie i budować przewagę konkurencyjną regionu Morza Bałtyckiego – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Porozumienie tworzy przestrzeń do łączenia kompetencji przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń i przygotowania przedsięwzięć o znaczeniu międzynarodowym. Wśród priorytetów znalazły się m.in. rozwój morskiej energetyki wiatrowej, integracja rynku LNG i BioLNG, budowa regionalnego rynku wodoru, transport i składowanie CO2 oraz rozwój małych reaktorów modułowych. Ważnym elementem będzie także współpraca przy pozyskaniu finansowania z programów Unii Europejskiej i innych międzynarodowych źródeł, podkreślono.

Bezpieczeństwo energetyczne

Dla Orlen oznacza to możliwość budowania partnerstw wokół projektów istotnych dla transformacji Grupy oraz udziału w kształtowaniu korzystnych rozwiązań dla całego rynku. Wspólne działania mogą ułatwić realizację projektów transgranicznych, wymianę know-how oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących regulacji i mechanizmów wsparcia. To szczególnie ważne w obszarach, w których Orlen rozwija własne kompetencje i aktywa, takich jak offshore wind, LNG, wodór, CCS czy energetyka jądrowa, wskazano w materiale.

Jednym z kluczowych zadań nowo powstałej inicjatywy będzie ochrona infrastruktury energetycznej. Uczestnicy będą wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa, przygotowania na sytuacje kryzysowe oraz reagowania na zagrożenia fizyczne i hybrydowe. Partnerzy będą również wspólnie analizować przedsięwzięcia zwiększające odporność infrastruktury i możliwości ich finansowania, czytamy dalej.

Baltic Energy Initiative ma również wzmocnić pozycję sektora energetycznego regionu w dialogu z instytucjami europejskimi. Wspólne stanowiska i rekomendacje mają dotyczyć m.in. regulacji, inwestycji oraz mechanizmów wsparcia dla strategicznych przedsięwzięć. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze przedstawianie wspólnych potrzeb, a w efekcie pełniejsze wykorzystanie potencjału energetycznego obszaru Morza Bałtyckiego.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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