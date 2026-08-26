Ofensywa Orlenu w Europie. W tym kraju rusza produkcja

Wszystkie trzy złoża położone są na obszarze Skarv, stanowiącym jeden z głównych hubów produkcyjnych Orlenu w Norwegii. Łącznie zapewnią spółce ok. 30 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego większość stanowi gaz ziemny.

"Uruchomienie wydobycia ze złóż Idun Nord, Alve Nord i Ørn oznacza dodatkowe wolumeny gazu ziemnego, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. Łącznie nowe złoża zapewnią Orlenowi ponad 4 mld m3 gazu ziemnego. To szczególnie istotne w warunkach zwiększonej niepewności geopolitycznej, w tym napięć na Bliskim Wschodzie, które przypominają o znaczeniu stabilnych i zdywersyfikowanych kierunków dostaw. Dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami zagospodarowaliśmy trzy złoża w ramach jednego projektu, ograniczając koszty i skracając harmonogram. W efekcie produkcja rusza o rok wcześniej, niż zakładał plan. W obecnych warunkach to nie tylko sukces operacyjny, ale także istotne wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw dla Polski i regionu" – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Ta sama infrastruktura, niższe koszty

Wspólne zagospodarowanie Idun Nord, Alve Nord i Ørn pozwoliło wykorzystać tę samą infrastrukturę, ograniczyć koszty zakupów oraz zoptymalizować logistykę. Ze względu na zróżnicowaną strukturę właścicielską poszczególnych złóż, wymagało to ścisłej koordynacji i efektywnej współpracy pomiędzy partnerami, podkreślono.

Nowe złoża zostały podłączone do Skarv FPSO – głównej jednostki produkcyjnej obszaru Skarv. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoliło obniżyć ślad węglowy inwestycji – dzięki temu produkcja z nowych złóż będzie miała wskaźnik intensywności emisji wynoszący zaledwie 4,5 kg na baryłkę. Dodatkowo, uruchomienie Idun Nord, Alve Nord i Ørn pozwoli lepiej wykorzystać jej potencjał i wydłużyć okres pracy co najmniej do 2040 roku, podano również.

"Zwiększając wykorzystanie Skarv FPSO możemy rozwijać wydobycie w Norwegii w sposób bardziej efektywny pod względem kosztowym i środowiskowym. Podłączenie nowych złóż wydłuża perspektywę eksploatacji obszaru Skarv i pozwoli zwiększyć wydobycie Orlenu na tym obszarze z 3,3 do 9 mln boe w 2027 roku, co przekłada się na realizację celów strategii Orlen 2035. To także dobry przykład, jak można lepiej wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury bez konieczności budowania nowych instalacji od podstaw" – dodał wiceprezes zarządu Orlenu ds. Upstream Wiesław Prugar.

Łączne zasoby trzech nowych złóż to 120 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego na Orlen przypada ponad 30 mln boe. 80 proc. zasobów stanowi gaz ziemny. Z perspektywy Orlenu kluczowe znacznie ma złoże Ørn, które zapewni spółce ok. 22 mln boe. Orlen Upstream Norway posiada 40 proc. udziałów w tym złożu, a pozostałymi partnerami są Aker BP (operator złoża) i Equinor, które mają po 30 proc. udziałów. W przypadku Idun Nord, OUN jest właścicielem 11,9 proc. udziałów a pozostałe należą do Aker BP (operator, 23,8 proc.), Equinor (36,2 proc.) oraz Harbour Energy (28,1 proc.). Udziałowcami Alve Nord, oprócz OUN (11,9 proc.), są Aker BP (operator, 58,1 proc.), Harbour Energy (20 proc.) oraz JAPEX Norge (10 proc.). wymieniono w materiale.

Tak wzrośnie liczba złóż

Uruchomienie produkcji z trzech nowych złóż będzie przebiegać sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji. Po jej zakończeniu liczba produkujących złóż Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie do 24. W maju tego roku, Orlen Upstream Norway uruchomił wydobycie ze złoża Eirin na Morzu Północnym.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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