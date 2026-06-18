Zakupy w Norwegii. Orlen kupuje udziały w złożu Goliat

"Jedną transakcją zwiększamy skokowo nasze zasoby gazu i ropy w Norwegii o 15 proc. Ten zakup otwiera nowy rozdział w historii działalności Grupy Orlen. Obiecaliśmy Polakom zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwie najniższe ceny. Dlatego utrzymaliśmy ceny gazu na niezmienionym poziomie, chroniąc naszych klientów przed skutkami geopolitycznych zawirowań. I dlatego konsekwentnie powiększamy własną bazę surowcową. Właśnie w ten sposób budujemy bezpieczną, stabilną i odporną na kryzys Energię jutra" – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem transakcji pomiędzy Orlen Upstream Norway i Vår Energi jest 20 proc. udziałów w pięciu koncesjach, obejmujących złoże Goliat oraz dodatkowe, udokumentowane zasoby gazu i ropy odkryte w obrębie wyniesienia Goliat Ridge.

Aktualnie realizowane plany inwestycyjne dla złoża Goliat przewidują wykonanie dodatkowych odwiertów produkcyjnych oraz rozpoczęcie wydobycia gazu, który do tej pory był zatłaczany z powrotem do złoża. Udokumentowane zasoby przypadające na Orlen w ramach Goliat wynoszą ponad 36 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Z kolei uruchomienie wydobycia z Goliat Ridge ma zapewnić koncernowi dodatkowe 22 mln boe. Łącznie daje to 58 mln boe, w tym ok. 3 mld m3 gazu dla Orlenu, wskazano w materiale.

"W ciągu najbliższych czterech lat przeprowadzimy inwestycje, które zwiększą możliwości wydobycia z przejętych koncesji. Dzięki temu do końca dekady wydobycie z tych aktywów wzrośnie trzykrotnie – z ok. 4 tys. do 12 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Złoża Goliat i Goliat Ridge będą produkować co najmniej do 2040 r., zapewniając Orlen Upstream Norway stabilne przychody i dobre warunki do dalszego rozwoju" – dodał wiceprezes Orlenu ds. wydobycia Wiesław Prugar.

Złoże Goliat zostało odkryte w 2000 roku. Produkcję rozpoczęto w 2016 roku przy wykorzystaniu unikalnej pływającej jednostki produkcyjno-magazynowo-przeładunkowej (floating production, storage and offloading unit – FPSO). W odróżnieniu od innych FPSO, które przypominają konwencjonalne statki, jednostka obsługująca Goliata została zbudowana na planie koła, aby zapewnić jej maksymalną stabilność, odporność i bezpieczeństwo. Jednostka jest w stanie produkować do 100 tys. baryłek ropy dziennie, a wewnątrz okrągłego kadłuba znajdują się magazyny ropy zdolne pomieścić ok. miliona baryłek surowca. Dzięki temu odbiór surowca może odbywać się rzadziej, co zwiększa bezpieczeństwo operacji.

Goliat to jedno z głównych złóż eksploatowanych na Morzu Barentsa. Ze względu na potrzebę ochrony środowiska, w 1979 r. władze Norwegii udostępniły dla działalności poszukiwawczej tylko południową część tego akwenu, nakładając na firmy wydobywcze dodatkowe wymogi i ograniczenia. Według danych norweskiej administracji, południowy obszar Morza Barentsa zawiera jeszcze ponad 9 mld boe zasobów wydobywalnych, z których 55 proc. stanowi gaz ziemny. Infrastruktura złoża Goliat może ułatwić wykorzystanie tych rezerw. Oznacza to, że Goliat ma szansę stać się istotnym elementem lokalnego hubu gazowego.

Realizacja transakcji wymaga standardowej zgody norweskich władz. Po jej uzyskaniu udziałowcami złoża Goliat będą Vår Energi (operator, 45 proc. udziałów), Equinor (35 proc.) i Orlen Upstream Norway (20 proc.).

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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