Dostawy ropy do Polski. Orlen podpisał nową umowę

Dostawy rozpoczną się we wrześniu, a zakontraktowany wolumen może sięgnąć ponad 9 mln ton rocznie, co odpowiada nawet jednej czwartej rocznego zapotrzebowania Grupy Orlen na ropę – podała spółka.

– Equinor jest dla nas wiarygodnym partnerem, z którym budujemy relacje oparte na wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ta umowa to konkretna odpowiedź na niestabilność globalnych rynków i dowód, że odporność sektora energii tworzy się poprzez długoterminową współpracę z partnerami, którzy dają przewidywalność dostaw i najwyższe standardy działania – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

– To porozumienie pokazuje, jak istotną rolę odgrywają dostawy energii z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Cieszymy się, że dzięki umowie na dostawy ropy do rafinerii Orlen w Polsce, Litwie i Czechach wzmacniamy naszą współpracę z firmą – dodała wiceprezes wykonawcza ds. marketingu, midstream i przetwarzania w Equinor Irene Rummelhoff.

Orlen i Equinor mają nową umowę na ropę z Norwegii

Nowa umowa rozwija dotychczasową współpracę Orlenu i Equinora, wzmacniając stabilność dostaw ropy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Dzięki kontraktowi Grupa Orlen zwiększa udział surowca z przewidywalnego norweskiego kierunku, co ma szczególne znaczenie w warunkach podwyższonej zmienności na globalnym rynku ropy.

Umowa została skonstruowana tak, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby Grupy Orlen. W zależności od zapotrzebowania roczne dostawy mogą wynieść od blisko 5 mln ton do ponad 9 mln ton ropy. Oznacza to, że kontrakt nie tylko zabezpiecza znaczącą część potrzeb surowcowych grupy, ale także daje możliwość dostosowywania skali dostaw do sytuacji rynkowej i operacyjnej rafinerii.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Współpraca Orlenu i Equinora obejmuje już m.in. działalność wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz projekty związane z rozwiązaniami niskoemisyjnymi. Nowy kontrakt na dostawy ropy wzmacnia ten wymiar partnerstwa, łącząc bezpieczeństwo dostaw, stabilność operacyjną i większą odporność łańcucha dostaw Grupy Orlen – podkreślił koncern.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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