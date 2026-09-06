Koniec taryfy ulgowej dla początkujących kierowców. Przepisy już obowiązują

Nowe przepisy dla początkujących kierowców dopiero weszły w życie, a już wywołują niezadowolenie wśród osób, które niedawno zdobyły prawo jazdy. Najwięcej emocji budzą limit 12 punktów karnych, obowiązkowe szkolenie za nawet 500 zł oraz możliwość przedłużenia okresu próbnego o kolejne dwa lata. Niektórzy młodzi kierowcy deklarują, że z obawy przed konsekwencjami będą jeździć jak najmniej.

Jedno wykroczenie i szkolenie za 500 zł

Po przekroczeniu 12 punktów karnych początkujący kierowca musi odbyć praktyczne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Jego koszt może wynieść do 500 zł. Do przekroczenia limitu może wystarczyć jedno poważne wykroczenie. Za niektóre naruszenia kierowca otrzymuje jednorazowo 15 punktów karnych.

W pierwszym roku obowiązuje również próg 20 punktów. Jego przekroczenie oznacza cofnięcie uprawnień i konieczność ponownego przejścia procedury wymaganej do uzyskania prawa jazdy.

Młodym kierowcom nie podoba się również możliwość wydłużenia okresu próbnego. Jeżeli w jego trakcie kierowca popełni dwa wskazane w przepisach wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, okres próbny może zostać przedłużony o kolejne dwa lata. Chodzi m.in. o jazdę po użyciu alkoholu (w przypadku początkujących kierowców limit to 0,0 promila), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz określone naruszenia dotyczące pierwszeństwa, prędkości czy sygnalizacji świetlnej.

.Kierowcy: Przeczekamy

Wśród osób, które niedawno zdały egzamin, pojawiają się deklaracje o ograniczeniu jazdy w okresie próbnym. Część chce korzystać z samochodu sporadycznie, aby nie ryzykować punktów i dodatkowych sankcji. – Nie będę nadużywać nowego prawa jazdy, nie chcę ryzykować, przeczekam – taką deklarację przytacza "Auto Świat".

Dodatkowe ograniczenia dotyczą osób, które uzyskały prawo jazdy przed ukończeniem 18 lat. W ich przypadku okres próbny może trwać do trzech lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20. roku życia. Przez pierwszych sześć miesięcy lub do osiągnięcia pełnoletności 17-latek może prowadzić samochód tylko w obecności osoby mającej co najmniej 25 lat i prawo jazdy kategorii B od minimum pięciu lat. Do ukończenia 18 lat obowiązują go również ograniczenia dotyczące przewożenia niepełnoletnich pasażerów i zarobkowego przewozu osób lub rzeczy.

Nowe przepisy dotyczące okresu próbnego obowiązują od 3 września. Jak informował dziennik.pl podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze zaczęli stosować nowe zasady od 4 września.

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