Trzaskowski ogłasza plan. Chodzi o znany klub sportowy

Sprawa budowy nowego stadionu stołecznej Polonii pojawia się co jakiś czas w publicznej debacie. Brak konkretów zaczął budzić niepokój wśród sympatyków warszawskiego klubu. W ubiegłym roku kibice Polonii Warszawa podczas ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski wywiesili wielki transparent z hasłem: "Trzaskowski – niespełnione obietnice! Gdzie jest stadion!?".

Trzaskowski: Całą inwestycję sfinansujemy ze środków miasta

Wygląda jednak na to, że poloniści w końcu otrzymali konkrety. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do sprawy m.in. nowego stadionu w obszernym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Polityk Koalicji Obywatelskiej przedstawił plan władz miasta.

"Pytacie: co dalej z Konwiktorską? Więc odpowiadam. Tak jak zapowiadałem – czas na zestaw najważniejszych informacji dotyczących tego, jak zmodernizujemy ośrodek Polonia tworząc Młodzieżowe Centrum Sportu" – napisał Trzaskowski.

Jak czytamy we wpisie prezydenta Warszawy:

"– całą inwestycję sfinansujemy ze środków miasta stołecznego Warszawa. Mamy na nią zabezpieczone 832 mln zł. Finalną wartość poznamy po przeprowadzeniu przetargu,

– podjąłem decyzję, że projekt zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji – miejska spółka, która odpowiadała między innymi za rozbudowę Szpitala Bielańskiego,

– przetarg na realizację inwestycji planujemy ogłosić na początku 2027 r.,

– umowę z wykonawcą podpiszemy w okolicach września-października 2027 r.".

Prezydent Warszawy: Nowa Konwiktorska będzie domem dla wielu sportów

Trzaskowski podkreślił, że:

"– wbicie pierwszej łopaty na budowie nastąpi jeszcze w roku 2027 – to oznacza, że terminy wynikające z ważności pozwoleń na budowę są niezagrożone,

– realizujemy projekt w pełnej wersji, czyli budowę hali na 2 tys. widzów, modernizację stadionu na 16 tys. widzów, budowę Centrum Wsparcia Sportu (pierwszego takiego obiektu w skali miasta), a także otwartej miejskiej przestrzeni z placem, pod którym znajdować się będzie parking podziemny na ponad 700 miejsc,

– co ważne – także w wypadku tej inwestycji bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Podziemna przestrzeń, która na co dzień będzie służyła jako parking, w razie kryzysu będzie pełniła funkcję miejsca doraźnego schronienia,

– obiekty będą służyć nie tylko Polonii Warszawa, ale też okolicznym szkołom i wszystkim Warszawiankom i Warszawiakom,

– nowa Konwiktorska będzie domem dla wielu sportów – oprócz piłki nożnej, koszykówki czy siatkówki będzie tu miejsce np. dla długo wyczekiwanej sekcji boksu czy sportów walki".

Prezydent Warszawy zaznaczył, że władze miasta tworzą "miejsce dostępne, wspierające nie tylko sport zawodowy, ale przede wszystkim młodych ludzi". "Tworzymy niemal 6-hektarową przestrzeń, gdzie będzie można nie tylko uprawiać sport czy oglądać rozgrywki, ale też po prostu spędzać czas. To miejsce długo czekało na ten moment. I on właśnie nadchodzi. Zbudujemy Nową Konwiktorską" – napisał Rafał Trzaskowski.

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