UOKiK skontrolował paliwo na stacjach. Wykryto nieprawidłowości

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK przebadała 817 próbek z całej Polski. Cztery z nich nie spełniały norm. We wszystkich przypadkach zakwestionowano olej napędowy.

Kontrole przeprowadzono między 19 stycznia a 30 czerwca 2026 roku. Inspekcja Handlowa sprawdzała m.in. benzynę, olej napędowy, LPG, CNG oraz biopaliwa.

Łącznie przebadano 817 próbek. Stacje wybierano zarówno losowo, jak i na podstawie wcześniejszych nieprawidłowości czy otrzymywanych zgłoszeń.

Ostatecznie wymagań jakościowych nie spełniły cztery próbki, czyli około 0,49 proc. wszystkich skontrolowanych. Choć skala nieprawidłowości jest niewielka, w każdym z czterech przypadków problem dotyczył diesla.

UOKiK wskazał cztery stacje

Nieprawidłowości stwierdzono w następujących punktach:

Beta Prim sp. z o.o., ul. Zemborzycka 138 i 138A w Lublinie – zbyt niska temperatura zapłonu oleju napędowego;

– zbyt niska temperatura zapłonu oleju napędowego; Ośrodek Transportu Leśnego, ul. Poznańska 17 w Skwierzynie – zbyt niska temperatura zapłonu;

– zbyt niska temperatura zapłonu; Punkt Rozeta, ul. Jagiellońska 51 w Tczewie – zbyt niska temperatura zapłonu;

– zbyt niska temperatura zapłonu; Stacja AUTO GAZ, ul. Bohaterów 1920 go Roku 1 w Borkowie – niewłaściwa stabilność oksydacyjna oraz zbyt wysoka zawartość siarki.

Po wykryciu nieprawidłowości kontrolerzy sprawdzili również dostawców zakwestionowanego paliwa.

Czym grozi zatankowanie wadliwego diesla?

W przypadku oleju napędowego temperatura zapłonu powinna przekraczać 55 stopni Celsjusza. Zbyt niska wartość może wskazywać na obecność lżejszych frakcji, np. benzyny. Jedną z możliwych przyczyn takiej sytuacji są pozostałości benzyny w cysternie wykorzystywanej następnie do przewozu diesla.

Nieprawidłowa stabilność oksydacyjna oznacza natomiast, że paliwo może szybciej się starzeć, mętnieć i tworzyć osady. Te mogą być szczególnie niebezpieczne dla filtrów paliwa oraz wtryskiwaczy.

Problemem jest również nadmierna zawartość siarki. Podczas spalania mogą powstawać tlenki siarki, które w połączeniu z wodą prowadzą do powstawania kwasów i w konsekwencji mogą przyczyniać się do korozji elementów układu.

Kontrole w czasie rekordowo drogiego tankowania

Wyniki kontroli pojawiają się w momencie bardzo wysokich cen na stacjach. Według prognozy e-petrol na okres 7–13 września benzyna Pb95 ma kosztować średnio 7,83–7,99 zł za litr, a olej napędowy 8,79–8,87 zł. W przypadku LPG prognozowany przedział wynosi 2,90–2,99 zł za litr.

Sprzedaż paliwa niespełniającego wymogów jakościowych może natomiast skutkować konsekwencjami dla przedsiębiorcy – od kar finansowych po, w określonych przypadkach, odpowiedzialność karną.

Czytaj też:

Motyka wprost: Nie będzie tańszych paliw