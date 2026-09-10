Co dalej ze stopami procentowymi? Glapiński: Całkowicie nierealny punkt widzenia

W trakcie konferencji prasowej szef banku centralnego skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu na dotychczasowym poziomie stóp procentowych. Glapiński wskazał, że było to "powszechnie oczekiwane". Dodał, że inflacja mieści się w celu, choć jest wyższa niż zakładano. Odpowiedzialne za to są wysokie ceny paliw, czyli czynnik, na który Polska nie ma wpływu.

– Od ponad roku inflacja jest zgodna z celem NBP, ale w ostatnich miesiącach wzrosła, powoli, nieznacznie, ale wzrosła i w sierpniu wyniosła 3,4 proc. A przypominam, górna granica naszego celu inflacyjnego to jest 3,5 proc. (...) Jednocześnie jednak krajowa koniunktura jest dobra, tempo wzrostu gospodarki Polski jest imponujące, podziwiane przez wszystkich. […] W przyszłym roku prognozowane jest spowolnienie wzrostu gospodarczego i obniżenie się inflacji w związku z tym. To jest przewidywanie obarczone wieloma niepewnościami – powiedział prezes NBP.

Glapiński: Nie będzie obniżki stóp procentowych

Glapiński przyznał, że osobiście był większym optymistą, co do tegorocznej sytuacji ekonomicznej w kraju. Wskazał, że ewentualne zmiany stóp procentowych będą zależne od poziomu inflacji. Ta zaś, według prognoz, ma w najbliższych miesiącach rosnąć.

– Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej – chociaż powolnej i może ta tendencja ustanie – gdyby nie to, to bym zgłaszał, szedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No, ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealny punkt widzenia – powiedział.

– Nie pytajcie państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależy od Rady. Ale sądząc z tonacji wypowiedzi, z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami, to powiedziałbym tak: nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych – dodał Glapiński.

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