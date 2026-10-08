Pierwsze takie miejsce w Polsce. Sieć dyskontów współpracuje ze znaną uczelnią

Celem placówki jest tworzenie produktów odpowiadających na zmieniające się potrzeby konsumentów. Pierwsze dwa innowacyjne produkty właśnie trafiają do sklepów sieci, a kolejne dwa na początku przyszłego roku.

Biedronka LAB powstało w ramach wieloletniej współpracy Jeronimo Martins Polska i SGGW. Umowa dotycząca współpracy została podpisana przez rektora SGGW prof. dr. hab. Michała Zasadę oraz Jarosława Sobczyka, członka zarządu i dyrektora personalnego Jeronimo Martins Polska. Jej celem jest m.in. rozwój innowacji produktowych, transfer wiedzy do gospodarki oraz tworzenie rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania związane z żywnością i żywieniem.

"Potencjał nauki może spotkać się z możliwościami wdrożeniowymi biznesu"

"Łączymy w jednym miejscu wiedzę naukową, doświadczenie biznesowe i przede wszystkim głos konsumentów. Pomysły powstające w Biedronka LAB nie skończą się na etapie badań czy prototypów, ale będą miały szansę szybko przełożyć się na produkty dostępne dla milionów klientów. Wierzę, że właśnie dzięki połączeniu nauki i biznesu możemy tworzyć rozwiązania, które będą jednocześnie innowacyjne, atrakcyjne i odpowiadające na realne potrzeby wszystkich pokoleń Polaków" – powiedział Sobczyk podczas uroczystości.

"Biedronka LAB jest przykładem tego, jak potencjał nauki może spotkać się z możliwościami wdrożeniowymi biznesu. SGGW wnosi do tego partnerstwa wiedzę, kompetencje badawcze i doświadczenie naukowe, a Biedronka znajomość potrzeb konsumentów oraz możliwość wprowadzania wypracowanych rozwiązań na szeroką skalę. To też wyjątkowa okazja dla studentów, by ich praca znalazła odzwierciedlenie w gospodarce, a produkty trafiły na półki blisko czterech tysięcy sklepów w Polsce. Co ważne, Biedronka LAB to nie tylko nowe produkty, ale również rozwój młodych talentów i nowe standardy współpracy nauki z gospodarką" – dodał Zasada.

W Biedronka LAB wspólnie prowadzone będą prace nad rozwiązaniami dotyczącymi m.in. smaku, składu, wartości odżywczej, funkcjonalności, opakowań i wygody użytkowania produktów spożywczych oraz przemysłowych. To pierwsza tego typu inicjatywa Biedronki oraz unikatowy na polskim i europejskim rynku model współpracy lidera handlu detalicznego z uczelnią specjalizującą się w obszarze żywności i żywienia, podkreślono.

"Pierwsze dwa produkty będą wkrótce dostępne w całej Polsce, tzn. bułka żytnia z witaminą D już jest, a w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie do sklepów trafi jogurt opracowany pod potrzeby seniorów. Z kolei z początkiem przyszłego roku planujemy wdrożenie żelków proteinowych i warzywnej granoli. Te produkty powstały jeszcze przed otwarciem Biedronki LAB" – powiedział dziennikarzom dyrektor handlowy Biedronki Jarosław Stefańczyk.

Inwestycja warta kilkanaście milionów złotych

"Inwestycja Jeronimo Martins Polska w to przedsięwzięcie to rząd wielkości kilkunastu milionów złotych" – dodał dyrektor ds. korporacyjnych w Jeronimo Martins Polska Arkadiusz Mierzwa.

Jednym z kluczowych założeń Biedronka LAB jest angażowanie konsumentów w proces tworzenia nowych produktów. Ich potrzeby, oczekiwania i opinie będą stanowiły punkt wyjścia dla prac prowadzonych wspólnie przez ekspertów Biedronki i SGGW. Produkty opracowywane w ramach centrum będą przechodzić pełną drogę – od identyfikacji potrzeby konsumenta, przez stworzenie koncepcji i prace badawczo-rozwojowe, po testy oraz przygotowanie do wdrożenia. Dzięki skali działalności Biedronki wypracowane rozwiązania mogą następnie trafić do szerokiego grona odbiorców w całej Polsce.

Biedronka LAB jest miejscem odpowiadającym na wyzwania związane ze zdrowiem i żywieniem. Wśród potencjalnych obszarów prac znajdują się rozwiązania wspierające prawidłowe nawyki żywieniowe oraz odpowiadające na potrzeby różnych grup konsumentów – dzieci, dorosłych i seniorów.

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