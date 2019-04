Ojciec Knabit o Sri Lance i papieżu Franciszku. Padły mocne słowa

Zakonnik zabrał głos w sprawie wielkanocnych zamachów na kościoły i hotele na Sri Lance, w których zginęło ponad 300 osób, a pół tysiąca zostało rannych. Bilans tej tragedii wciąż rośnie.

"Niedziela Wielkanocna przyniosła odpowiedź mahometan w Sri Lance. Ponad 200 zabitych chrześcijan i z pół tysiąca rannych. Jeśli umiarkowani mahometanie nie poradzą sobie z ekstremistami, to mogą być wybici przez swoich. «Nie ma łagodnego islamu!» – wołają ekstremiści. Poczekajmy, kiedy i gdzie będzie następny atak…" – napisał o. Knabit.

Benedyktyn nawiązał też do ostatnich pielgrzymek Ojca świętego Franciszka.

"«Trzeba wyjść do islamu» – powiedział papież Franciszek. I wyszedł. Do Emiratów Arabskich, do Maroka. Niedziela Wielkanocna przyniosła odpowiedź mahometan w Sri Lance" – ocenił o. Knabit.

Atak w święta

Choć żadna organizacja nie przyznała się do przeprowadzenia zamachów na Sri Lance, to według władz tego kraju za ataki odpowiada lokalna grupa islamistyczna National Thowheeth Jama'ath (NTJ).

Wtorek jest na Sri Lance dniem żałoby narodowej. W kraju wprowadzono też stan wyjątkowy, na mocy którego siły bezpieczeństwa otrzymały zwiększone uprawnienia do zatrzymywania i przesłuchiwania podejrzanych bez nakazów sądowych.

