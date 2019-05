Szczyt "Together for Europe" w 15. rocznicę wejścia Polski do UE

Szczyt rozpoczął się o godzinie 10. Do Polski przyjechali przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. To właśnie te państwa, razem z Polską, przystąpiły do UE od 2004 roku.

- Celem spotkania premierów, wicepremierów oraz przedstawicieli resortów spraw zagranicznych jest podsumowanie 15-lecia w UE - powiedział o szczycie "Together for Europe. High Level Summit" na antenie Jedynki szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Dodał, że takie spotkania są asumptem do dyskusji o tym, "jak przyszła Unia powinna wyglądać, a powinna być przede wszystkim spójna".

- Nasz region jest szczególny, bo kraje, które były dotknięte przez kilkadziesiąt lat komunizmu mają inną perspektywę niż Zachód. Mamy podobne spojrzenia na wspólny rynek i bezpieczeństwo energetyczne. Warto w ramach tej silnej UE budować silne sojusze - podkreślił Dworczyk.

Szczyt rozpoczął się od uroczystego powitania premierów i reprezentantów rządów przez szefa polskiego rządu. Następnie ma odbyć się sesja robocza i lunch. Później przyjdzie czas na spacer po ogrodach Zamku. Kolejnym etapem będzie konferencja premiera Morawieckiego i premier Rumunii, Vioricy Dancili.

1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W 2007 roku do wspólnoty przystąpiły Rumunia i Bułgaria, a w 2013 - Chorwacja.