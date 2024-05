"Wciąż możemy się z tego wycofać". Pojawiła się petycja do Tuska i europejskich polityków

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris domaga się sprzeciwu premiera Donalda Tuska oraz szefów rządów państw członkowskich UE wobec unijnych regulacji zawartych w Zielonym Ładzie. W tym celu stworzono internetową petycję, pod którą może podpisać się każdy, kto sprzeciwia się kontrowersyjnym propozycjom Brukseli.

Złamanie traktatów

Ordo Iuris stwierdza, że Europejski Zielony Ład narusza zasady, na jakich funkcjonuje Unia Europejska. Chodzi o art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz o zapisy mówiące o prowadzeniu przez UE Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawione przez Komisję Europejską postulaty dotyczące "zielonej" transformacji stoją w sprzeczności z wymienionymi wyżej przepisami, które sprowadzają się do działań mających zapewnić dobrobyt obywatelom państw członkowskich. Tymczasem wprowadzenie w życie "zielonej" agendy spowoduje zubożenie społeczeństwa, które będzie musiało ponieść ogromne koszty przestawienia się na gospodarkę zeroemisyjną.

Autorzy petycji przypominają, że w Europie cały czas trwają protesty rolników, którzy sprzeciwiają się zaproponowanym zmianom. Przypomnijmy, że chodzi m.in. o ograniczenie produkcji rolnej, nadmierne ograniczenie stosowania nawozów czy niekontrolowany napływ żywności z zagranicy. Co więcej, w wyniku Zielonego Ładu dojdzie najprawdopodobniej do drastycznych podwyżek cen energii. Dlatego petycja wzywa europejskich polityków do zwołania szczytu poświęconego pracy nad postulatami formułowanymi przez protestujących rolników.

Co więcej, jej autorzy chcą także zapewnienia protestującym rolnikom wolności zgromadzeń i nieskrępowanej wolności prowadzenia protestu, ograniczenia wwozu żywności na teren UE, odstąpienia od obowiązku ugorowania gruntów oraz poddania pod dyskusję nowych założeń Wspólnej Polityki Rolnej.

Kolejnym żądanie jest przyjęcie przez Radę Europejską konkluzji prowadzących do wycofania się organów UE z elementów Europejskiego Zielonego Ładu obniżających konkurencyjność europejskiego rolnictwa, stanowiących zagrożenie dla wydajności europejskiego rolnictwa oraz jego zdolności do wyżywienia mieszkańców Europy.

"Tylko realizacja powyższych postulatów pozwoli rolnikom wrócić do pracy oraz przywróci, przynajmniej w części zaufanie obywateli UE do jej organów prawodawczych" – konkludują autorzy petycji.

Petycję można znaleźć pod tym linkiem https://stopgreendeal.org/pl/

Czytaj też:

Lisicki: PiS walczy z Zielonym Ładem, który przyjął. Ziemkiewicz: Tusk broni granicy wschodniejCzytaj też:

Biedroń: Dla dobra UE zasada jednomyślności musi zostać zniesiona