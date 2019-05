Schetyna w Maastricht. Lider PO apeluje do wyborców

Schetyna wystosował swój apel w Maastricht, gdyż - jak przekonuje na nagraniu - jest to najstarsze miasto Holandii, gdzie powołano Unię Europejską.

– Wejście do UE wraz z członkowstwem w NATO dało nam to, o co walczyły pokolenia Polaków. Pewne miejsce i bezpieczeństwo na Zachodzie. Tak długo, jak istnieje UE i NATO, nie jesteśmy sami. Ale i w Polsce i wielu innych krajach są dziś tacy, którzy chcą naszą wspólną Europę rozbić i nie możemy im na to pozwolić. Bo silna, solidarna Europa i mocna pozycja w niej Polski to nasz podstawowy interes narodowy. To nasz wielki wybór. Właśnie dlatego powołaliśmy Koalicję Europejską – przekonywał lider PO.