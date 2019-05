Róża Thun zaskakuje: "Wejście Polski do UE jak Chrzest Polski"

– Weszliśmy do Unii Europejskiej naszą własną determinacją, naszą ciężką pracą. Nasz piętnastoletni sukces w UE to był sukces naszej pracy i dobrego partnerstwa z innymi krajami, z instytucjami unijnymi – stwierdziła Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w nagraniu opublikowanym na Twitterze. Europosłanka PO postanowiła skomentować 15. rocznicę wejścia Polski do UE. W pewnym momencie podzieliła się z internautami dość zaskakującym porównaniem.

– Przecież to był taki skok cywilizacyjny, jakiego nie mieliśmy w Polsce chyba od Chrztu. Mówię to bardzo serio: od Chrztu Polski – oświadczyła Thun. – Świętujmy i nie zmarnujmy największego od przeszło tysiąca lat sukcesu Polski – dodała europosłanka.

Przy okazji Thun zaznaczyła, że "największy od Chrztu Polski sukces" jest jednocześnie kruchy i łatwo go utracić. – Ten sukces jest dziś proszę Państwa bardzo zagrożony. Widać jaką kruchą konstrukcją jest i demokracja w Polsce i nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Musimy je bronić dla nas i dla następnych pokoleń – tłumaczyła polityk. Zaapelowała do internautów, by ochronili to osiągnięcie głosując na Koalicję Europejską. – Proszę was, 26 maja idźcie na wybory i zagłosujcie na Koalicję Europejską – podsumowała Thun.