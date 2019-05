Prezydent: Silne państwo to państwo bezpieczne

– Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym roku, witając majową jutrzenkę, możemy w ten szczególny sposób świętować wyjątkowy czas, czas rocznic, pięknych dla nas rocznic: 30-lecia pokonania komunizmu, 20-lecia przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego i 15-lecia przynależności do Unii Europejskiej – powiedział prezydent.

– Nie urywam, mamy wielkie ambicje. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym, chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest bezpiecznie, i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. Chcemy też, żeby nasi obywatele poza granicami kraju czuli opiekę ze strony Polski i wiedzieli, że w razie czego Polska ich nie zawiedzie. To jest właśnie kwintesencja silnego państwa – podkreślił Andrzej Duda. I dodał: – Mamy wspaniałych żołnierzy, mamy świetnych funkcjonariuszy. Zawsze ich mieliśmy, to nasza tradycja.

Przywódca Polski podziękował wszystkim żołnierzom za poświęcenie dla ojczyzny, na jakie są gotowi i którego podejmują się każdego dnia służby.

Defilada "Silni w sojuszach" została zorganizowana z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO i 15. rocznicy wejścia do Unii Europejskiej. Jako pierwszy można było obserwować przelot 80 samolotów i śmigłowców. W części lądowej uczestniczyło ponad 2 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym ponad 200 żołnierzy państw sojuszniczych. Wojsko zaprezentowało ponad 200 pojazdów, m.in. transportery Rosomak, czołgi Leopard, armatohaubice Krab i Dana, wyrzutnie NSM, Langusta i Poprad, a także sprzęt sojuszniczy, w tym amerykańskie czołgi Abrams. Przygotowania do defilady trwały ponad 2 tygodnie.