Zandberg: Mam dość Kaczyńskiego. Ale...

– Gdy PiS i PO zajmują się tylko sobą, młodzi ludzie wciąż mieszkają z rodzicami, bo ich nie stać na własne lokum. To nie jest normalne, to musi się zmienić! – mówi Adrian Zandberg. I zwrócił się do prezesa PiS: – Ludzie wam zaufali, ale wy zawiedliście nauczycielki, pracowników budżetówki, ochronę zdrowia, niepełnosprawnych. Tak się nie robi (...) Po 4 latach rządów PiS w szpitalach wciąż brakuje lekarzy, na "śmieciówkach" zarabia milion pracowników drugiej kategorii, a cała budżetówka dostaje niegodnie niskie, śmieszne wynagrodzenia.

Polityk wskazał, że pamięta, jak wyglądała Polska w okresie rządów kolicji PO-PSL: – Mam dość Kaczyńskiego. Ale Tusk to naprawdę nie jest dobry wybór. Świetnie pamiętam rządy Donalda Tuska. Pamiętam umowy śmieciowe, pamiętam biedę dzieci, że świetnie owszem, powodziło się doktorowi Kulczykowi, ale dla młodych ludzi były umowy za pięć złotych z godzinę. Jak słyszę, że mamy do tego wracać, to moja odpowiedź jest bardzo prosta i jednoznaczna: nie. Potrafię docenić 500+. Ale panie prezesie Kaczynski, 500+ nie wystarczy.

– Polska naprawdę może być dobrym miejscem do życia. Lewica Razem to Polska, w której wszyscy będą czuli się bezpiecznie. Lewica Razem to Polska, w której nie trzeba bać się o jutro. Lewica Razem to Polska, w której liczy się człowiek, a nie tylko pieniądze. Chcę wam obiecać: taką Polskę zbudujemy, wszyscy razem. Europejskie państwo dobrobytu – zapewniał lider partii Razem.

Podczas konwencji głos zabrali także m. in. Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej ("jedynka" Lewicy Razem w okręgu łódzkim) oraz Marcelina Zawisza z Razem ("jedynka" w okręgu dolnośląsko-opolskim).