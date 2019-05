"Dlaczego miałabym żałować?". Nazwała szefa MSWiA "sk******nem", nie ma sobie nic do zarzucenia

"Daj spokój osobie, sk******nie. Czemu po mnie nie przyjdziesz, facecie bez jaj?" – napisała na Twitterze Klementyna Suchanow, komentując w ten sposób wpis Joachima Brudzińskiego. Minister podziękował policji za zatrzymanie podejrzanej o profanację wizerunku Matki Boskiej w Płocku, którą przedstawiono z tęczową aureolą.

Suchanow nie ma sobie nic do zarzucenia."Skurwysyn może być skurwysynem gdziekolwiek. Nie ma znaczenia, jak był wybrany. Nawet cesarze z "namaszczenia" Boga bywali skurwysynami, dlaczego pan Brudziński nie mógłby być?" – stwierdziła aktywistka z rozmowie z portalem NaTemat.pl.

Zdaniem Klementyny Suchanow, Twitter jest właśnie po to, aby prowokować. Jak zaznacza badaczka twórczości Witold Gombrowicza nie spodziewała się odpowiedzi od szefa MSWiA: "Ja też nie spodziewałam się odpowiedzi. Bo ten pan nie ma jaj i nie jest w stanie odpowiedzieć".

"Zaraz po tym, jak napisałam do Brudzińskiego, zaczęłam otrzymywać wiadomości od "ludzi bez twarzy". Na Facebooku i Twitterze zaczęli mi wysyłać różne obsceniczne rzeczy. Dlatego niespecjalnie interesują mnie takie komentarze, bo to pokazuje, że są to mechaniczne wytwory – może nawet służb. Wierzę, że ktoś może mieć jakąś opinię, ale to jest masowe ruszenie. To mechanizm nakręcania różnych grup, przyzwalania na agresję, aż zaczynają kogoś linczować. W żaden sposób nie są w stanie mnie dotknąć, bo nie istnieją" – mówi Suchanow.