Morawiecki: PiS zawsze starał się walczyć w imieniu słabszego, pokrzywdzonego, ofiary

Premier powiedział w Sejmie, że Kodeks karny i prawo karne jest jednym z głównych filarów, który wyznacza porządek wartości w każdym państwie. – Dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie: jakiej Polski chcemy? Czy Polski sprawiedliwej dla wszystkich, czy pobłażliwej, tolerancyjnej dla występnych, bandytów, ludzi niedobrych? Czy chcemy Polski, która jest zdecydowana, zdecydowanie postępuje wobec ludzi, którzy ponad wszelką wątpliwość zawinili i to okrutnie, czy Polski, pobłażliwej, która przyzwala na skrajnie patologicznie często zachowania? – mówił.

Mateusz Morawiecki zauważył, że "na przestrzeni III RP znamy zbyt dożo sytuacji, gdy prawo, które stosowano wobec pedofilów było zbyt pobłażliwie”. – Widełki te będą w rękach sędziego. Dlatego musimy podnieść pewne kary, które w kodeksie karnym zostały ustanowione zbyt łagodnie. Kary dotyczące chociażby pornografii dziecięcej – dodał. Jednocześnie szef rządu podkreślił, że tylko realne zaostrzenie kar, adekwatność kar i ich nieuchronność może doprowadzić do zmniejszenia tego zjawiska.

– Apeluję do posłów również Koalicji Europejskiej, żeby głosować za zaostrzeniem kar w sprawie pedofilii, które zostały przez nas zaproponowane; apeluję o głosowanie zgodnie z sumieniem, a nie według partyjnych zaleceń – powiedział.

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Obecnie obowiązujące przepisy za zgwałcenie dziecka przewidują karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. W myśl projektu, gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia, a jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka – kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zmiany przewidują też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą one od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z projektem mają być określone w wysokości od 2 do 15 lat. Projekt noweli zakłada też, że zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu.

