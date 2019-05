Powrócą zlikwidowane połączenia autobusowe. Sejm przyjął projekt

Za przyjęciem projektu głosowało 381 posłów, przeciw było 6. 27 parlamenatrzystów wstrzymało się od głosu. W głosowaniu odrzucone zostały wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przygotował rząd.

Na najbliższym posiedzeniu projektem zajmie się Senat. Jeśli izba przyjmie przepisy, ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Dofinansowanie z Funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących, od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie. Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Fundusz będzie państwowym funduszem celowym, ajego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem.

Przypomnijmy, że reaktywacja PKS-ów to jeden z elementów zapowiadanej przez PiS "piątki Kaczyńskiego". Plan zawiera też m.in. rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, wprowadzenie trzynastej emerytury w wysokości 1100 zł brutto, niższy PIT dla osób do 26. roku życia i obniżenie kosztów pracy.