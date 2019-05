Nowacka: Związki partnerskie to pierwszy krok do adopcji dzieci przez pary homoseksualne

Nowacka została zapytana w RMF FM o swoje wcześniejsze słowa dot. adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jak powiedziała, "jeżeli dojdziemy społecznie do takiego etapu, uważam, że każdy ma prawo do szczęścia i miłości". – Dla mnie tematem ważnym jest to, żeby ludzie mogli żyć tak, jak chcą. Jeżeli w Polsce nie ma załatwionych związków partnerskich, to wszystkie pozostałe tematy są drugorzędne – mówiła.

Nowacka zapowiedziała też, że jeśli jej środowisko będzie w Sejmie, to złoży projekt ustawy o świeckim państwie. – To są rozwiązania, które proponuje Inicjatywa Polska - nie są przedmiotem dyskusji w Koalicji Europejskiej. Wiem, że sporo osób w Platformie podziela mój pogląd, bo o tym z nimi rozmawiałam. Jeżeli będziemy w Sejmie jesienią, to będzie to projekt, który złożę - i mam nadzieję, że wtedy przedstawiciele tej koalicji będą głosowali za takimi rozwiązaniami – stwierdziła.