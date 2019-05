Tragiczny wypadek na Mazowszu. Kierowca zginął w ogniu

Do zdarzenia doszło ok. godz. 5.30 na trasie do Kozienic. Fiat seicento zjechał tam na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżają z naprzeciwka ciężarówką Scania. W wyniku kolizji, auto osobowe stanęło w płomieniach. Jego kierowca nie zdołał wydostać się z auta i spłonął. Na miejsce przybyła straż pożarna, policja i prokurator.

Okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo. Policja ustala tożsamość kierowcy. "Na razie stan zwłok nie pozwala nawet na określenie, czy jest to kobieta czy mężczyzna" – relacjonuje Polsat News.