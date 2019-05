"Dopiero się rozkręcamy, zobaczycie co będzie jesienią". Euforia w sztabie Wiosny Biedronia

Według sondażu exit poll, dzisiejsze wybory wygrała Zjednoczona Prawica – koalicja rządząca zdobyła 42,4 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą głos oddało 39,1 proc. Polaków, a trzecie miejsce zajęła właśnie Wiosna. Na ugrupowanie Roberta Biedronia zagłosowało 6,6 proc. wyborców.

– Zrobiliśmy to, daliśmy radę! Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. Dziękuje wam za to – mówił do świętujących wygraną w sztabie osób Robert Biedroń.

Polityk przypomniał zebranym konwencje założycielską Wiosny, która odbyła się 4 lutego. – Spotkaliśmy się, żeby opowiedzieć o naszych marzeniach. 4 lutego nie mieliśmy nic, ani złotówki z dotacji, nie mieliśmy spółek skarbu państwa, które pomagają niektórym wygrać, nie mieliśmy tego wszystkiego co mają inne partie, ale mieliśmy jedno wspólne marzenie, że polityka może wyglądać inaczej. I zwyciężyliśmy – mówił dalej Biedroń.

– Pokazaliśmy coś, co na polskie scenie politycznej dawno się nie zdarzyło, że będąc zdeterminowanym można góry przenosić, że dzisiaj, po czterech miesiącach, będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli – dodał polityk. – To dopiero przedwiośnie, początek naszej drogi. Dopiero się rozkręcamy, zobaczycie co będzie jesienią – podkreślił były prezydent Słupska.