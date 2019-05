Eurowybory: W tym okręgu Koalicja Europejska wygrała z PiS

Stuhr: Sytuację, która panuje w Polsce, trudno ogarnąć rozumem

– PiS ma widocznie w sobie coś takiego, co przyciąga wyborców. Taka jest Polska, czy komuś się to podoba, czy nie – stwierdził Maciej Stuhr w rozmowie z Wirtualną Polską. Aktor w ten sposób odniósł się wyników wyborów do Parlamentu...