Gdzie wygrał PiS? Te mapy nie pozostawiają wątpliwości

Państwowa Komisja Wyborcza podała całościowe, oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich komisji obwodowych. Frekwencja wyborcza w tegorocznych wyborach do europarlamentu wyniosła 45,68 proc. uprawnionych do głosowania. Zjednoczona Prawica uzyskała 45,38 proc. poparcia, co przekłada się na 6 192 780 głosów.

– Ten wielki sukces to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek jakakolwiek partia uzyskała w wyborach po 1989 roku. Nie jest to dla nas sygnałem do zaniechania wysiłku, pracy. Do zastanawiania się, co uczynią ci, którzy chcą, aby było, jak było. Oni ciągle są. Będą walczyć metodami gorszymi, niż dotychczas – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Jednak skalę zwycięstwa PiS pokazują dopiero mapy z podziałem Polski na powiaty i gminy.