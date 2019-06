Pawlak ujawnił nagranie z Rady Naczelnej PSL. Skrytykował Kosiniaka-Kamysza: Wyszedłbym z tego pie****nego spotkania

"Na Radzie Naczelnej zaproponowałem realizację projektu "PSL - KOALICJA POLSKA" samodzielnego i podmiotowego udziału PSL w wyborach do Sejmu z programem skierowanym do aktywnych Polaków. Niektórzy w PSL przestraszyli się samodzielności. Warto zatem przypomnieć moje słowa "Wielcy wydają się wam wiielcy bo klęczycie - WSTAŃCIE!"(1995r. Kongres PSL) Zapraszam do zapoznania się z wystąpieniem, poproszę o uwagi, propozycje, sugestie...." – napisał Pawlak na Facebooku. Do wpisu załączyła nagranie.

W swoim wystąpieniu polityk skrytykował lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza za jego zachowanie w czasie przemówienia Leszka Jażdżewskiego, w którym krytykował Kościół. Powiedział, też co on by zrobił na jego miejscu. – Wyszedłbym z tego pie***onego spotkania po tym, co Jażdżewski zrobił. Nie w każdym towarzystwie można się dobrze czuć i wygrywać – oświadczył. Pawlak dodawał, że jego interesuje polityka, z której coś wynika, za takie rzeczy jest gotów zaryzykować. – To nie jest tak, że będziemy mlaskać się i rozczulać, że będziemy mieć jeden mandat więcej albo pięć mniej. Albo mamy kręgosłup i jaja i potrafimy robić politykę, z której wynika coś dobrego dla kraju, dla Polski, dla Europy, dla ludzi. Albo się trzęsiemy i wysuwamy, koncepcje, antykoncepcje, żeby się załapać na byle co – podkreślał.

Przypomnijmy, że podczas wczorajszej Naczelnej Rady ludowcy zdecydowali o wystąpieniu z Koalicji Europejskiej i utworzeniu Koalicji Polskiej. Jednocześnie działacze PSL ustalili zarys propozycji programowych. To m. in. obniżenie do 10 procent podatku PIT dla samozatrudnionych, rozszerzenie programu 500+ na uczącą się młodzież po 18. roku życia i wprowadzenie głosowania przez internet.