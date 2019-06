Trzaskowski obraził uczestników Marszu dla Życia i Rodziny. "Straszny brak klasy"

Melak: Lewacy prowokują tych, którzy żyć chcą normalnie i po bożemu

To, co się stało, to kolejne nieodpowiedzialne działanie lewaków i lewactwa przeciwko katolikom. Jakoś dziwnie lewacy nie mają odwagi do atakowania religii muzułmańskiej i żydowskiej. Robią zaś wszystko, by wyprowadzić z równowagi...