"Pewnie będę za to wyklęta". Minge o programie "Rodzina 500 Plus"

"Kiełbasa wyborcza czy raczej wyborowa ? Pewnie będę za to co napisze wyklęta ale nie mogę już słuchać tych wrzasków,że wychowujemy społeczeństwo niechętne pracy, leniwe i roszczeniowe,bo takie 500+ zniechęca do wstania z łóżka i wystarczy sobie zrobić czwórkę dzieci żeby żyć wygodnie" – pisze Ewa Minge w mocnym poście zamieszczonym na Instagramie.

Dalej projektantka odpiera argumenty o tym, że świadczenie wprowadzone przez PiS prowadzi do szerzenia się zachowań patologicznych. Minge zaznacza, że podobne programy za naszą zachodnią granicą funkcjonują już od dawna. Jako przykład wskazuje Niemcy i podkreśla, że jest to przejaw dbałości państwa o obywatela. "Człowiek to najlepsza inwestycja" – stwierdza gwiazda.