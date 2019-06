Jaki: Ludzie PO po raz kolejny stają po stronie przestępców

Prof. Dudek: Straszenie nowym rozbiciem dzielnicowym kompromituje straszących

Do opozycji mam bardzo krytyczny stosunek. Szczególnie dotyczy to Platformy Obywatelskiej, którą uważam za formację skompromitowaną. Ale cóż mogę poradzić na to, że jej politykom postulowany przez nas pomysł decentralizacji się spodobał?...