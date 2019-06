Drogowe pułapki Europy

Tuż po zakończeniu roku szkolnego wielu Polaków rozpoczyna sezon urlopowy. I choć od kilku lat krajowe kurorty nad morzem i w górach przeżywają prawdziwe oblężenie, to Polacy coraz częściej decydują się też na zagraniczne wojaże. Część robi to na własną rękę – pakuje walizki do samochodu, wybiera trasę i rusza w drogę.