Poznań: Ognisko wścieklizny w centrum miasta

"Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył na terenie Poznania ognisko wścieklizny oraz obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny" – o takiej treści SMS-a otrzymali mieszkańcy Poznania.

Obszar zagrożony to okrąg o średnicy 10 km. Obejmuje on m.in. centrum Poznania. W efekcie, na granicach tego obszaru miasto ma ustawić tablice: "Uwaga wścieklizna - obszar zagrożony". To pierwszy przypadek wścieklizny w Poznaniu od kilkunastu lat. W 2004 r. martwego nietoperza, który chorował na wściekliznę, znaleziono na poznańskich Ratajach.

Teraz chorego na wściekliznę nietoperza znaleziono w parku Wilsona. 13 czerwca nietoperza zobaczył jeden ze spacerujących. Obszar zagrożony - o ile nie zostaną stwierdzone nowe przypadki wścieklizny - obowiązywać będzie do początku października.