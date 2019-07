Ziobro: Tworzymy państwo silne, sprawne i efektywne

– Mówiliśmy, że państwo musi być sprawne, efektywne i sprawiedliwe. Musimy działać przeciw państwu teoretycznemu - takiemu, jakie skonstruowała Platforma Obywatelska. Chcieliśmy państwa, które będzie broniło zwykłych obywateli, obywateli słabszych i bezbronnych – mówił Zbigniew Ziobro podczas Kongresu Zjednoczonej Prawicy. Dziś drugi dzień konwencji, która zakończy się w niedzielę.

– Polskie państwo miało upomnieć się o ofiary lichwiarzy, hochsztaplerów i tzw. "czyścicieli kamienic". Bardzo wiele w tej sprawie zrobiliśmy, bardzo wiele nam się udało – stwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Wspomniał o działaniach swojego resortu w walce z przestępczością. Odniósł się między innymi do problemu luki w ściągalności podatku VAT.

– Będziemy działać dalej dla sprawności gospodarki państwa, ale także dla sprawności w odzyskiwaniu tego, co powinno wrócić do państwa – powiedział Ziobro odnosząc się do walki z mafiami VAT-owskimi. Dodał, że dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, pieniądze z uszczelnienia systemu podatkowego trafiają do polskich rodzin i potrzebujących.

– Zapowiadaliśmy, że zmienimy jakość państwa, zrobiliśmy to. Skoordynowaliśmy prace służb specjalnych i organów ścigania. Podwyższyliśmy kary za najgorsze zbrodnie i przestępstwa. Wyegzekwowaliśmy ściągalność alimentów dla dzieci. Obroniliśmy najsłabszych w walce z "czyścicielami kamienic". Wszczęliśmy śledztwa w ich sprawie. To zadziałało i pokazało, że państwo działa nie teoretycznie, a praktycznie - jest silne i skuteczne – podkreślił szef Solidarnej Polski.

Ziobro wspomniał również o problemie komorników. – Położyliśmy kres bezkarności komorników. Nadzorujemy ich, przywracamy komorników państwu. Oni muszą funkcjonować w ramach prawa i zasad. Wcześniej zdarzało się, że zajmowali mienie nie podlegające konfiskacie – tłumaczył minister sprawiedliwości.

– PO nie zajęła się problemem lichwiarzy. Polska była traktowana przez firmy pożyczkowe jako kraj "trzeciego świata". Zagwarantowaliśmy, że każdy, kto będzie chciał wziąć pożyczkę, będzie mógł to zrobić na jasnych i przejrzystych zasadach – zaznaczył Ziobro.

Polityk odniósł się do programu społecznych i socjalnych rządu. – Awaria banków, która miała miejsce kilka dni temu pokazała, że ludzie potrzebują programu 500+, że go popierają, że jest ogromne zapotrzebowanie. Banki nie nadążały z wypłatą świadczeń, to pokazuje wagę tego programu – podsumował minister sprawiedliwości.