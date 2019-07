Kaczyński podsumowuje Kongres PiS: Kiedyś historycy zauważą ten fakt i uznają za wielki dorobek

– Bez wiarygodności nie ma demokracji. Jeśli formacje polityczne wprowadzają obywateli w błąd, to cały mechanizm demokratyczny jest jedną wielką manipulacją. My budujemy wiarygodność. Sądzę, że kiedyś historycy zauważą ten fakt i uznają go za wielki dorobek polityczny – tak Jarosław Kaczyński podsumował kończącą się dziś konwencję programową Zjednoczonej Prawicy. Prezes PiS zwrócił się także do opozycji.

– Chciałbym zwrócić uwagę na sposób uprawiania polityki. Ta konwencja była zdecydowanie polityczna, nie ma co ukrywać. Ale wypadałoby zapytać Polaków: jaka forma uprawiania polityki jest lepsza? Czy ta forma dyskusji, pomysłów, rozmów o programie? Czy może forma operowania na emocjach, zwłaszcza tych negatywnych? Nie jest moją rolą wspieranie opozycji, ale pozwolę sobie zwrócić się do partii opozycyjnych: przemyślcie ten problem. Nie tylko w swoim interesie, ale w interesie kraju – stwierdził Jarosław Kaczyński w ostatnim dniu konwencji programowej partii rządzącej. Prezes PiS określił minioną konwencję jako wydarzenie "dobre dla Polski". – Żal kończyć coś tak udanego i pożytecznego. 10 tys. osób uczestniczyło w tej konwencji, kilkaset osób uczestniczyło w panelach programowych – wskazał Kaczyński dziękując politykom za zaangażowanie. – Będziemy szli tą drogą polityki merytorycznej, wiedzy. Polityki budującej wiarygodność. Bez wiarygodności nie ma demokracji. Jeżeli formacje polityczne wprowadzają obywateli w błąd, cały mechanizm demokratyczny jest jedną wielką manipulacją. PiS jest formacją demokratyczną, demokratyczna jest nasza koalicja. Sądzę, że kiedyś historycy zauważą ten fakt i uznają go za wielki dorobek i wielką zmianę w naszym życiu politycznym. Innej dobrej drogi dla naszej ojczyzny nie ma – ocenił były premier i lider PiS. – Musimy budować wiarygodność. Musimy przekonywać społeczeństwo do tego, co czynimy, do wielkiej dobrej zmiany. Musimy podtrzymywać dobry czas dla Polaków – mówił Kaczyński w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. – W październiku lub w listopadzie odbędą się wybory parlamentarne. Musimy zwyciężyć. Zwyciężymy czynem i myślą, myślą i czynem – zakończył przemówienie prezes Prawa i Sprawiedliwości.