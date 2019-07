Dziewczynka powiedziała Kaczyńskiemu, że chce zostać chirurgiem. Co na to prezes PiS?

– Podczas wyborów parlamentarnych podejmiemy decyzje, dotyczące tego, czy dobry czas dla Polski przedłużamy. Czy w Polsce było tak, że obietnice zawsze były spełniane? Sądzę, że bardzo wielka część spośród państwa uważa, że było inaczej. Bo przypomnijmy sobie chociażby takie sprawy zupełnie oczywiste – obiecywano solennie "nie podniesiemy wieku emerytalnego", a został podniesiony. Myśmy go dopiero przywrócili do dawnego stanu. Ale jak ktoś pamięta rok 2007, ówczesną kampanię wyborczą, to przecież w tych spotach, w opowieściach o tym, jaka będzie Polska, obiecywano po prostu, że wszystko będzie dobrze, wspaniale. A było? Obawiam się, że nie, obawiam się, że nie było wspaniale – mówił Jarosław Kaczyński w Chełmie. Po części oficjalnej, prezes PiS rozmawiał z uczestnikami wydarzenia.

Do szefa partii rządzącej podeszła kilkuletnia dziewczynal. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, słychać, jak dziewczynka mówi, że chce się rozwijać w Polsce. – No to świetnie – odpowiada Kaczyński. Kilkulatka dodała, że chce zostać chirurgiem. – Chirurgiem? To ciężka praca. Ale jak chcesz, to wspaniale – odpowiedział Kaczyński. Prezes PiS był zajęty podpisywaniem książki. Ale co chwila kierował wzrok w stronę dziewczynki. – Niewiele kobiet jest chirurgami, ale trochę jest. Szczególnie jeśli chodzi o dziecięcą chirurgię – powiedział.

"Ma dziecko szczęście że nie trafiło na "Brąka" – zwraca uwagę jeden z komentujących. To nawiązanie do słynnej sytuacji z kampanii prezydenckiej z 2015 roku, kiedy to ówczesny prezydent Bronisłqw Komorowski chłopcu pytającego go o trudną sytuację jego siostry, poradził: "Znaleźć inną pracę. Wziąć kredyt. Mieć pracę. Wiesz, że w Polsce spada bezrobocie? A w Anglii idzie w górę".