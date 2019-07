To że Polską nie rządzi komuna, to jest zasługa Michnika, to że Polską nie rządzi Platforma, to zasługa Michnika. To, że nie ma sensowej lewicy, tylko świry rozmaite, to zasługa Michnika – tłumaczył publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w programie "Polska na serio”.

