Pragmatyzm i jego owoce

Lewicowe media skupiły się na podkreślaniu tych słów nowej szefowej KE, z których miałaby wynikać krytyka działań polskich władz. „Będziemy mówili o trudnych tematach. Co do niektórych tematów się zgodzimy, co do niektórych pewnie się nie zgodzimy. To tematy takie jak kwestie migracyjne i kwestie praworządności. Ważne jest, by się wysłuchać i darzyć się wzajemnym szacunkiem” – słowa te miałyby świadczyć o dystansie i niechęci do PiS.