Kwaśniewski: Trzymam kciuki za Włodzimierza Czarzastego

– Zagłosuję na koalicję lewicową. Nie tylko serce mam po lewej stronie, ale też mam poczucie więzi z tym środowiskiem, z niego się wywodzę, odnieśliśmy wielki sukces. Myślę, że lewicowa koalicja w polskim parlamencie jest potrzebna – stwierdził Aleksander Kwaśniewski na antenie Polsat News.

– Trzymam kciuki za Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga i Roberta Biedronia. Życzę im jak najlepiej. Mam kontakt zarówno z Czarzastym, jak i Biedroniem. Z Zandbergiem nie mam kontaktu, bo Razem ustawiało się w kontrze do tej dawnej, "mojej" lewicy, choć nie mam o to pretensji, to prawo "młodych, gniewnych" – dodał były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski jest przeciwny transferom, których celem jest uzupełnienie list wyborczych. – Polityka powinna polegać na tym, że szukamy interesu wspólnego, wspólnego rozwiązania, jesteśmy gotowi do kompromisów i nie zabijamy innych bytów, które mogą nam zagrażać. W moim przekonaniu duopol polityczny dla Polski jest niekorzystny. To bardziej zróżnicowany kraj – powiedział w programie "Wydarzenia i Opnie".

Jak według byłego prezydenta Polski będą wyglądały wyniki wyborów? – Czytam sondaże, będąc realistą trudno sądzić, że w krótkim czasie można uzyskać więcej poparcia niż ma PiS, ale kampania trwa. Trzeba wykonać zadanie – wskazał Kwaśniewski.