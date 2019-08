Sondaż dla DoRzeczy.pl: Ogromna przewaga PiS, Koalicja Polska w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to na Zjednoczoną Prawicę swój głos oddałoby 44,9 proc. Polaków. W porównaniu do poprzedniego sondażu, to spadek o 1 punkt procentowy. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 30,4 proc. badanych (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Na ostatnim miejscu podium znalazłaby się Lewica (SLD + Wiosna + Razem), która cieszy się poparciem 9,8 proc. ankietowanych. To spadek o 0,3 pkt. proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15), która w badaniu uzyskała 6,8 proc. (wzrost o 1,5 pkt. proc.).

Pod progiem znalazłaby się Konfederacja, na którą swój głos oddałoby 3,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,3 pkt. proc.). Z kolei na Bezpartyjnych Samorządowców chce głosować 2,3 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.). 2 proc. respondentów wskazało odpowiedź "Inni".

W takim układzie PiS może liczyć na 240 mandatów, Koalicja Obywatelska – 162, Lewica – 34, a Koalicja Polska – 23. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1046 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.