Kaczyński: Przeciwnik ciągle ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o media

Podczas dzisiejszej konwencji wyborczej Jarosław Kaczyński podkreślił, że przeciwnicy polityczni PiS cały czas utrzymują nad nimi przewagę w sektorze medialnym. Prezes partii przekonuje jednak, że pomimo tego zwycięstwo wyborcze jest w zasięgu ręki.

– Kiedy będziemy przekonani, ze do ostatniego dnia trzeba ciężko pracować. Bez pracy nie ma kołaczy! Przeciwnik też myśli, zatrudnia różne zewnętrzne agencje, wykonuje różne fikołki. (…) Może i plagiat, ale ma być podobny do oryginału, a to… W każdym razie musimy być do końca w pełnym napięciu, żeby zwyciężyć. Przeciwnik ciągle ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o media. (…) Tylko wtedy jeżeli będziemy do ludzi docierać i pokazywać zmiany, wtedy wygramy być może nawet zdecydowanie. Tego Państwu życzę – mówił Kaczyński w Olsztynie.

Bezpieczeństwo Polski

Podczas konwencji prezes PiS poruszył również kwestię bezpieczeństwa państwa polskiego. Polityk podkreślił, że szczególne znaczenie odgrywa bezpieczeństwo militarne.

– Nasz rząd przywiązuje do spraw bezpieczeństwa ogromne znaczenie. Wiemy, że jeśli spojrzeć na politykę państwa w wymiarze narodowym, to zawsze na pierwszym miejscu trzeba stawiać na bezpieczeństwo – mówił polityk.

Kaczyński zaznaczył, że to dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO. Podkreślił jednocześnie, że podstawowym celem państwa polskiego jest to, aby było zdolne do samodzielnej obrony. Stąd też rozwój przemysłu zbrojeniowego czy zakupy nowej broni.

Dogonić Niemcy

Prezes PiS podczas swojej przemowy poświęcił też dużo czasu sprawom gospodarczym. Kaczyński stwierdził, że obecnie Polska goni przeciętną UE. Jego zdaniem dystans jaki dzieli Polskę od najbardziej rozwiniętych państw można znacznie zmniejszyć, jeżeli tylko Polska będzie dysponowała dobrymi rządami.

– Niedawno SGH stwierdziło, że za 14 lat możemy dojść do przeciętnej UE. (…) Za 21 lat możemy dogonić Niemcy. Co jest potrzebne? Potrzebne są dobre rządy. Mogę powiedzieć tak: Przez te właściwie 30 lat rządy były różne, lepsze i gorsze, dwukrotnie my próbowaliśmy zmienić bieg wydarzeń. Za czasów Jana Olszewskiego, drugi raz w latach 2005-2007. Wtedy się nie udało, chociaż pewne rzeczy zrobiliśmy. Tym razem musi się udać. Musimy wygrać wybory – podkreślał prezes PiS.

