"Pan mnie zmusza do ujawnienia tajemnicy, niemal państwowej"

Damian Cygan: Jakie są kolejne propozycje PiS? Jarosław Kaczyński mówił w sobotę w Lublinie, że będą ujawniane podczas nadchodzących konwencji.

Ryszard Czarnecki: Pan redaktor zmusza mnie do ujawnienia tajemnicy, niemal państwowej, czego ja nie chcę i nie mogę zrobić. Napięcie utrzymuje się tylko wtedy, kiedy jest stopniowane. Nie będę więc ujawniał tego, co planujemy, bo wtedy przestałoby to być elementem zaskoczenia.

Czy PiS ma zapewnione finansowanie swoich obietnic? Podwyższenie płacy minimalnej, "trzynastki" dla emerytów, fundusz na drogi i szpitale. Sporo tego.

Mamy zapewnione finansowanie, bo potrafimy nie tylko obiecywać, ale i to wszystko spiąć.

Może pan zagwarantować, że nie będzie podnoszenia podatków ani wprowadzania nowych?

Absolutnie nie myślimy o żadnym podnoszeniu podatków, nie będzie też nowych danin. Podatki podnosiła Platforma Obywatelska, choć obiecywała, że nie będzie.

Podczas wczorajszego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego Grzegorz Schetyna napisał na Twitterze "Jarek, kończ". Opozycję to PiS ma chyba wymarzoną?

"Kończ waść, wstydu oszczędź" – z tym cytatem z "Potopu" Henryka Sienkiewicza skojarzył mi się ten wpis.

Jakie są szanse Janusza Wojciechowskiego na objęcie teki unijnego komisarza ds. rolnictwa? Postępowanie prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) mu nie zaszkodzi?

Pod względem merytorycznym Janusz Wojciechowski jest doskonale przygotowanym kandydatem. Myślę, że nawet jednym z najlepszych, którzy byli nieoficjalnie przedstawieni. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie prowadzone przez OLAF, to jest trochę dziwne, że taka wiadomość pojawiła się w niemieckiej prasie na kilka dni przed ujawnieniem oficjalnego składu nowej Komisji Europejskiej.

Czy jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, będzie wymiana premiera?

Jarosław Kaczyński powiedział jednoznacznie, że Mateusz Morawiecki dalej będzie premierem. Także Kaczyński locutus, causa finita.